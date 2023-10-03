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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشيد بأعمال تطوير حديقة ميدان مسجد ناصر

حديقة مسجد ناصر
حديقة مسجد ناصر

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، أعمال تطوير حديقة ميدان مسجد ناصر بمدينة قنا ، ضمن مبادرة " قنا تتجمل".

جاء ذلك بحضور اللواء محمد حلبي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، و الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمقدم أسامه كمال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 

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وأشاد محافظ قنا، بجهود الشباب في أعمال التجميل، والتى تغرس روح الولاء و الانتماء لدى الشباب، مؤكداً أهمية تعميم مشاركة الشباب في أعمال التجميل بجميع مراكز المحافظة، مؤكداً قيام جميع أجهزة المحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح أي مبادرات أو أنشطة شبابيه تهدف لتجميل شوارع وميادين المحافظة.

 

وأضاف الداودى، بأنه تم إعادة زراعه الحديقه بالنجيل والأزهار ونباتات الزينة، وتقسيمها إلي أحواض ذات أشكال هندسية متنوعة لإضفاء مظهر جمالي بالميدان، مشيداً بالدور المجتمعي وشركات القطاع الخاص في المشاركة بتجميل مدن المحافظة.

 

 أشار محافظ قنا ، إلي أنه حريص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق، باعتبارها متنفساً للأهالي، حيث تم بالأمس افتتاح الحديقة العامة بمدينة نجع حمادى، فضلاً عن افتتاح عدد من الحدائق الاخري بمدن المحافظة علي مدار الأشهر الماضية، ضمن مبادرة زراعة ١٠٠ مليون شجرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف زيادة المسطحات الخضراء، والمساهمة فى الحد من تلوث الهواء.

قنا قنا تتجمل حديقة ميدان مسجد ناصر أعمال التجميل نجع حمادى زراعة ١٠٠ مليون شجرة

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