محافظ قنا يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء المحافظة، بمنطقة حوض عشرة، وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء اللذين قدموا أراوحهم فداءً للوطن، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور العميد محمد غنيم، المستشار العسكري للمحافظة، و اللواء مصطفي مبروك، مدير أمن قنا، واللواء محمد حلبي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، و الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحى.

وقدم محافظ قنا ، أسمى آيات التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة تلك الذكرى التاريخية المجيدة، والتي تؤكد عظمة مصر منذ فجر التاريخ وحتى وقتنا الحاضر ، كما قدم المحافظ التهنئة لقواتنا المسلحة، و للقيادات التنفيذية وأهالي وأبناء محافظة قنا وجموع الشعب المصري ، بمناسبة هذه الذكرى الخالدة لأكبر وأسرع انتصار عسكري عرفه التاريخ الحديث، والذي مازال يدرس حتي الآن في الكليات العسكرية حول العالم ، مشيرا إلى أن هذه الذكرى الغالية ستظل مصدراً للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين.

وأوضح محافظ قنا ، بأن نصر أكتوبر المجيد رد الكرامة لمصرنا الحبيبة، مشيداً بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها، كما وجه رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالى.

وأكد الداودى، بأن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرارها وأمنها ، فالتاريخ المصري القديم والحديث يزخر بانتصارات القوات المسلحة المصرية في معارك ملحمية.

يُذكر أن مراسم الاحتفال بدأت بمصافحة المحافظ للقيادات الأمنية والعسكرية والقيادات التنفيذية، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة ، ثم عزفت الموسيقى العسكرية" سلام الشهيد"، أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار، في تقليد عسكري أصيل للوفاء للشهداء وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن وشعبه العظيم.



