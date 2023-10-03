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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: خطة لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين

اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة الصحة

بحث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، مع الدكتور محمد بدران وكيل، وزارة الصحة، عدداً من الملفات الهامة التي تخص القطاع الطبي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء بالديوان العام،  بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا ، والدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بقنا. 

 

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وناقش محافظ قنا ، خلال الاجتماع ، مؤشرات تنظيم الأسرة ، في ظل اختيار محافظة قنا ضمن مشروع "أسرة "، والذى سيتم تنفيذه بمراكز قوص، ونقادة، والوقف، طبقا للمؤشرات.

كما استعرض الداودى، عرض إنجازات برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، وما تم إضافته من عيادات متنقلة للإدارات، وذلك لتلبية الاحتياجات غير الملباة، فضلا عن خطة تغطية مفتشي الصحة بالوحدات الصحية داخل دائرة المحافظة.

كما بحث محافظ قنا، أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الطبي، مشدداً بضرورة وضع خطة لتحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين ورفع الأداء الطبي، وإعداد حصر لكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات التي تحتاجها المستشفيات على مستوى المحافظة لبحث إمكانية توفيرها في القريب العاجل، ضماناً لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

وأكد محافظ قنا، بأن تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطن تعد من أهم أولويات العمل، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن وتقديم الخدمة بشكل جيد.

 

قنا وزارة الصحة القطاع الطبي قوص تنظيم الأسرة

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