آلاف القنائيين يتجمعون بميدان الساعة للاحتفال بانتصارات أكتوبر وتأييد السيسي لفترة جديدة

يشهد ميدان الساعة بمدينة قنا ، توافد مئات المواطنين، للمشاركة فى فعاليات الإحتفال بالذكرى الـ ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة و تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

يشارك في فعاليات الاحتفالية، حزب مستقبل وطن، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وحزب حماة الوطن، ولفيف من القيادات الشعبية.

بدأت فعاليات الحفل بفيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس السيسي فى مختلف المحافظات المصرية، تلاها عرض لأهم الإنجازات والمشروعات التي تمت على أرض قنا.

تخلل الاحتفالية عروض مسرحية لفرقة قصر ثقافة قنا ، قبل بدء الحفل الرئيس للمطرب أحمد جمال، فضلاً عن الأغانى الوطنية التى انطلقت منذ بداية الاحتفالية.

شهدت الاحتفالية تواجد أمنى مكثف بمحيط الاحتفالية، مع وضع بوابات إلكترونية بمداخل ميدان الساعة.











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