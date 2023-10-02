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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل افتتاحها مطلع نوفمبر.. محافظ قنا يتفقد تجهيزات مستشفي نجع حمادي العام

مستشفى نجع حمادى
مستشفى نجع حمادى العام

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، أعمال تركيب الإنترلوك واللاندسكيب وأعمال الفرش والأثاث وتوريد الأجهزة الطبية بمستشفي نجع حمادي العام الجديدة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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وقال محافظ قنا، إن المستشفي سوف تكون جاهزة لاستقبال المرضي في الأول من نوفمبر المقبل، حيث ستمثل إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالمحافظة.

وأضاف الداودي، أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمبني المستشفى، وربطها بشبكات مياه الشرب و الصرف الصحي، الكهرباء، ويجري حاليا التنسيق مع القطاع العلاجي بوزارة الصحة لتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية وأعمال الفرش والأثاث لتصبح المستشفى صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية تليق بأبناء مركز نجع حمادى.

يذكر أن مستشفى نجع حمادى العام، بدأ العمل فى أعمال الإحلال والتطوير الكامل بها منذ سنوات، وجرى نقل العمل إلى مستشفى بهجورة بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال التطوير، التى استهدفت رفع كفاءة المبانى وإنشاء مبانى جديدة.

 

مستشفى نجع حمادى العام

مستشفى نجع حمادى العام (2)
مستشفى نجع حمادى العام (2)
مستشفى نجع حمادى العام (1)
مستشفى نجع حمادى العام (1)
مستشفى نجع حمادى العام (9)
مستشفى نجع حمادى العام (9)
مستشفى نجع حمادى العام (8)
مستشفى نجع حمادى العام (8)
مستشفى نجع حمادى العام (5)
مستشفى نجع حمادى العام (5)
مستشفى نجع حمادى العام (6)
مستشفى نجع حمادى العام (6)
مستشفى نجع حمادى العام (7)
مستشفى نجع حمادى العام (7)
مستشفى نجع حمادى العام (4)
مستشفى نجع حمادى العام (4)
قنا مستشفى نجع حمادى العام أعمال التشطيبات النهائية المستشفى استقبال المرضى وزارة الصحة صرح طبي متكامل

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