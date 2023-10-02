عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.. محافظ قنا يجرى جولة بمدارس نجع حمادى

جولة مدارس قنا
جولة مدارس قنا

 

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، تحية العلم والسلام الجمهورى، بمدرسة نجع حمادي الابتدائية المشتركة، وذلك في إطار متابعته لسير العملية التعليمية، والتأكد من انتظامها مع بداية العام الدراسي الجديد.

 

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم ومهدي محمود، مندوب وزارة التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية التعليمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


 

ضمن مبادرة "بلغني".. استمرار رفع تراكمات القمامة بمدن وقرى قنا

انتظام الدراسة في اليوم الأول بكليات جامعة جنوب الوادي

 

كما تفقد محافظ قنا ، مدرسة نجع حمادي  الثانوية بنات، ، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة"رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي"بلغ ٨٥٤ ألف و ١٠٠ طالب وطالبة موزعين على ٢١٤١ مدرسة بـ ٩ إدارات تعليمية.

 

وقدم محافظ قنا، التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

 

وأوصى محافظ قنا ، جموع الطلاب بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم و التسلح بالعلم لكونه من أقوي الدعائم لبناء الوطن ورفعته، مؤكداً أن المحافظة حريصة علي تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية.

 

جدير بالذكر أنه تم دخول ٢١ مدرسة إنشاء جديد تضم ٢٩١ فصل هذا العام، و تدعيم عدد من المدارس القائمة بعدد ٣٧٦٠ تختة ومقعد جديد، بدلاً من التُخت والمقاعد المتهالكة حفاظا علي سلامة التلاميذ والطلاب، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بالتأكد من جاهزية كل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلاً عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس المحافظة.

 

جولة مدرس قنا

IMG-20231002-WA0024
IMG-20231002-WA0024
IMG-20231002-WA0025
IMG-20231002-WA0025
IMG-20231002-WA0038
IMG-20231002-WA0038
IMG-20231002-WA0043
IMG-20231002-WA0043
IMG-20231002-WA0045
IMG-20231002-WA0045
IMG-20231002-WA0053
IMG-20231002-WA0053
IMG-20231002-WA0060
IMG-20231002-WA0060
IMG-20231002-WA0058
IMG-20231002-WA0058
IMG-20231002-WA0057
IMG-20231002-WA0057
IMG-20231002-WA0073
IMG-20231002-WA0073
IMG-20231002-WA0072
IMG-20231002-WA0072
IMG-20231002-WA0071
IMG-20231002-WA0071

 

قنا نجع حمادى العملية التعليمية العام الدراسي الجديد المدارس الفصول الدراسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

موضوعات متعلقة

فى أول يوم مدرسة.. مصرع تلميذ صدمه قطار على مزلقان دشنا بقنا

رفع الإشغالات وتراكمات القمامة بمحيط مدارس دشنا استعداداً للعام الدراسي الجديد بقنا

ترشيحاتنا

السيسي: اعترف كدولة وحكومة لا نستطيع توفير رقم مناسب للعاملين بقطاعات الدولة

السيسي : لا نقبل التهاون والتغيير يكون بمزيد من العمل

مظاهرة في حب السيسي.. العمال يجتمعون 15 أكتوبر لمطالبة الرئيس بالترشح للانتخابات

الرئيس السيسي: معهد ناصر هيبقى مدينة طبية عالمية لخدمة المصريين

السيسي: تغيير البلاد لا يتم بالهدم ولكن بالعمل والكفاح والصبر

اعرف حقك.. خطوات انتخاب مرشحك داخل اللجنة الانتخابية طبقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية تحذر الأمهات من العصائر والبرجر أثناء الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

فيديو

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ