للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.. محافظ قنا يجرى جولة بمدارس نجع حمادى

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، تحية العلم والسلام الجمهورى، بمدرسة نجع حمادي الابتدائية المشتركة، وذلك في إطار متابعته لسير العملية التعليمية، والتأكد من انتظامها مع بداية العام الدراسي الجديد.

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم ومهدي محمود، مندوب وزارة التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية التعليمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





كما تفقد محافظ قنا ، مدرسة نجع حمادي الثانوية بنات، ، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة"رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي"بلغ ٨٥٤ ألف و ١٠٠ طالب وطالبة موزعين على ٢١٤١ مدرسة بـ ٩ إدارات تعليمية.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وأوصى محافظ قنا ، جموع الطلاب بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم و التسلح بالعلم لكونه من أقوي الدعائم لبناء الوطن ورفعته، مؤكداً أن المحافظة حريصة علي تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية.

جدير بالذكر أنه تم دخول ٢١ مدرسة إنشاء جديد تضم ٢٩١ فصل هذا العام، و تدعيم عدد من المدارس القائمة بعدد ٣٧٦٠ تختة ومقعد جديد، بدلاً من التُخت والمقاعد المتهالكة حفاظا علي سلامة التلاميذ والطلاب، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بالتأكد من جاهزية كل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلاً عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس المحافظة.