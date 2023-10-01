انتظام الدراسة في اليوم الأول بكليات جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، انتظام أعمال الدراسة بالجامعة، فى أول أيام العام الجديد بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها بقنا والبحر الأحمر.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى انتظام العملية التعليمية بجميع القاعات والمدرجات والمعامل وقاعات الدروس العملية والتِزَام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها بنجاح، كما تشهد المدن الجامعية توافد الطلاب والطالبات للتسكين والإقامة بالمدن الجامعية.

و أوضح عكاوى، بأن الجامعة تزينت بالأعلام واللوحات الاسترشادية للترحيب بالطلاب القدامي والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه تم وضع خطة شاملة لتنفيذ الأنشطة الطلابية بالكليات في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة فى تلك الأنشطة بين الطلاب.



و أشار شحات، إلى أن الجامعة تنظم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الأول والتى تشمل عددًا من اللقاءات القمية والمنافسات الطلابية فى مختلف المجالات.