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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قوص: قرار التعليم بتسكين تلاميذ الصف الأول أنهى صراع التختة الأولى

مدرسة قوص الصناعية
مدرسة قوص الصناعية بنات

أشاد طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية بـ قنا ، بقرار الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بشأن التنظيم الإدارى لتسكين طلاب الصف الأول بجميع المراحل والذى حد من ظاهرة تكدس الطلاب وأولياء الأمور والصراع الأبدى على" التخته الأولى " بالفصول.

 

جاء ذلك خلال حضور طارق نورالدين ، مدير عام إدارة قوص التعليمية، صباح اليوم السبت، مراسم طابور الصباح بمدرسة قوص الصناعية بنات، بمشاركة هبه الفولى، نائب رئيس مركز ومدينة قوص، وأبوالحجاج خير، مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

 

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وقدم مدير عام تعليم قوص، التهنئة للطالبات وأعضاء هيئة التدريس ببداية العام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق، مؤكدا أن ملف التعليم نال الاهتمام الأكبر من القيادة السياسية سواء بإستحداث وصيانة الأبنية التعليمية من خلال المبادرة الرئاسية الأشمل و الأضخم فى تاريخ صعيد مصر " حياة كريمة ".

 

و أشار نور الدين، إلى أن "حياة كريمة" أهدت مركز ومدينة قوص أكثر من ٨٠ عملية إنشائية ما بين صيانة وإنشاء أجنحة واستحداث مدارس وضعت قوص على خريطة التفوق الإدارى والمهنى بملف التعليم.

 

وفى سياق متصل تفقد عاطف خريشي، مدير التعليم الإعدادى بإدارة قوص التعليمية، مدرسة قوص الإعدادية بنات لمتابعة سير العمل فى أول يوم دراسة، موجهاً الشكر لفريق عمل المدرسة على التنظيم الناجز لتسكين طالبات الصف الأول الاعدادى طبقاً للتعليمات الخاصة بهذا الشأن.


 

جولة تعليم قوص

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قوص قنا التختة الأولى الصف الأول تلاميذ الصف الاول تكدس الطلاب طابور الصباح حياة كريمة

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