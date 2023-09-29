قرار وزاري باعتماد لائحة هندسة جنوب الوادي لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن إصدار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقرار وزاري حمل الرقم 2502 بتاريخ 27-9-2023 بشأن إضافة القسم العلمي "الهندسة المعمارية"، وإصدار اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة لكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، وذلك بعد استكمال اللائحة الجديدة لكلية الهندسة بنظام الساعات المعتمدة.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه تم إعداد لائحة الساعات المعتمدة بما يتماشى مع خطة الدولة نحو تطوير التعليم الجامعي، واتجاه الجامعة إلى استحداث العديد من البرامج الجديدة التي تمثل مزجا بين التخصصات التي تواكب التغيرات التكنولوجية والتطور العلمي، مع استيفاء متطلبات سوق العمل المتنامية.



ومن جهته، أشار الدكتور نوبي مهدي غزالي، عميد كلية الهندسة، إلى أن البرامج المتضمنة في اللائحة، تتماشى مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والمعايير، الحاكمة لمنتج تعليمي يتماشى مع المعايير التعليمية الدولية.

وواصل غزالي،: لذا تم تصميم هذه اللائحة بنظام الساعات المعتمدة، وبما يتوافق مع المعايير الأكاديمية القياسية الوطنية، والإطار المرجعي للقطاع الهندسي، وحسب الشروط المرجعية لبرامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس، والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف عميد كلية الهندسة، أنه تم إضافة برامج هندسة الميكاترونيات، والهندسة الصناعية، ونظم التصنيع، لقسم الهندسة الميكانيكية، بالإضافة إلى برنامج هندسة القوى الميكانيكية، وبرنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، كما تم إضافة قسم الهندسة المعمارية؛ ليصبح عدد أقسام الكلية 4 أقسام، هي "قسم الهندسة الميكانيكية - قسم الهندسة الكهربية - قسم الهندسة المدنية - قسم الهندسة المعمارية".