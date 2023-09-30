فى أول يوم مدرسة.. مصرع تلميذ صدمه قطار على مزلقان دشنا بقنا

لقي تلميذ مصرعه، أسفل عجلات قطار على مزلقان الخولى بمركز دشنا شمال قنا، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد.



تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع تلميذ صدمه قطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بنجع الخولى التابع لمركز دشنا.

تبين مصرع عبدالرحمن خالد علي 10 أعوام، مقيم بمركز الوقف، وكان فى ضيافة أخواله بنجع الخولي بمركز دشنا، حيث صدمه قطار 2008 المتجه إلى أسوان أثناء مروره بمركز دشنا.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



