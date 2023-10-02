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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يفتتح مهرجان المواجهة والتجوال في دورته الثانية بقريه الكراتية

مسرح المواجهة والتجوال
مسرح المواجهة والتجوال

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مهرجان المواجهة والتجوال في دورته الثانية بالعرض المسرحى"نجوم من خشب" والذى أقيم بقرية الكراتية التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئيسية "حياه كريمة"، والذى يستمر عرضه حتى الخميس 5 أكتوبر الجارى بالمجان لأبناء المحافظة، ويقام العرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ومن إنتاج مسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج الفنان محمد الشرقاوي، بالتعاون مع "وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الدفاع- إدارة قوات الدفاع الشعبى، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة مصر الخير".

 

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من الأطفال وذويهم من أهالي قرية الكراتية مركز قوص، وهى إحدى القرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

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و أكد محافظ قنا، أهمية تنفيذ مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية لمواجهة الأفكار المتطرفة والموروثات الثقافية السلبية والهدامة، ونشر الوعى الثقافي وغرس القيم الوطنية, بهدف استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية المصرية، وهو ما يعكس إيمان الدولة بقيمة الفن والثقافة في تشكيل الوجدان وبناء الإنسان وتحقيق العدالة الثقافية، من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

 

وأضاف الداودي، بأنه من المقرر ان يستمر العرض المسرحى غداً الاثنين 2 أكتوبر بقرية حجازة قبلى مركز قوص ، ويوم الثلاثاء 3 اكتوبر بقرية بشلاو بمركز شباب الأوسط قمولا بنقادة، ويستمر العرض المسرحى يومى الأربعاء والخميس الموافقين4و5 اكتوبر بقصر ثقافة قنا.

 

وأشار المخرج محمد الشرقاوي، إلى أن فرقة مسرح المواجهة والتجوال، تبدأ مرحلة جديدة تهدف الوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياجا ضمن المد الثقافي والفنى، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا ان البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أعلن عن خطة فرقة المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، في الفترة من 1 أكتوبر 2023 حتى 2 يونيو 2024.

 

يذكر أن أحداث العرض المسرحي، تدور حول مجموعة من عرائس الماريونيت التي تتقدم للمشاركة بمسابقة فنية تحت عنوان "نجوم من خشب"، ويحاول كل منهم تقديم موهبته، ولكن يظهر"ديبو" الشرير، الذي يحاول إفساد المسابقة، فيما تتوالى الأحداث سريعا والتي جاءت للتأكيد على العديد من القيم والمعاني مثل "حب الخير والمواطنة ونبذ العنف".

 

 

مسرح التجوال

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قنا مهرجان المواجهة حياة كريمة وزيرة الثقافة قرية الكراتية مركز قوص مواجهة الأفكار المتطرفة قصر ثقافة قنا

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