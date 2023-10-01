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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة "بلغني".. استمرار رفع تراكمات القمامة بمدن وقرى قنا

مبادرة بلغنى
مبادرة بلغنى

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن أعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة وإزالة المخلفات مستمرة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمراكز وقرى المحافظة، ضمن مبادرة"بلغنى"، من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها.

 

جاء ذلك خلال بيان اعلامي صادر عن مكتب إعلام ديوان عام محافظة قنا ، للتأكيد على دور المبادرة فى الحفاظ على البيئة.

 

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ففى مدينة دشنا ، أوضح عبداللاه خبير رئيس المدينة، بأنه تم وضع  100 صندوق قمامة، فضلاً عن رفع 3 نقلات قمامة خلال الفترة الواحدة من كل منطقة، كما يتم المرور يوميا باللودر الزاحف والقلابات على كافة المناطق لرفع تراكمات القمامة غير الموجودة داخل صناديق.

 

وفى مدينة فرشوط ، قال عزت السيد، رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية لمركز و مدينة فرشوط والقرى التابعة لها أعدت برنامج يومى لرفع تراكمات القمامة، يتم من خلاله المرور على 83 نقطة تجميع قمامة بمختلف شوارع وميادين المدينة والقرى التابعة لها، ويتم رفع أى تراكمات قمامة بتلك النقاط أولا بأول.

 

و شدد محافظ قنا ، على ضرورة المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها للمدافن الصحية، والتأكد من وضع غطاء خارجى على حمولات السيارات حفاظا علي الطرق العامة والبيئة.

 

و ناشد محافظ قنا ، جموع المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها، مؤكداً أن الدولة تتبنى خطة طموحة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة.

 

قنا أعمال النظافة بلغني رفع تراكمات القمامة منظومة المخلفات الصلبة

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