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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا : "بلغنى" تواصل تلقي بلاغات تراكمات القمامة وإزالتها بشكل فورى

مبادرة بلغنى
مبادرة بلغنى

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مبادرة " بلغنى" التى أطلقتها المحافظة خلال الأسبوع الماضى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تواصل استقبال بلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة في الشوارع، والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لإزالتها بشكل فورى.

وأوضح الداودى، أن المبادرة تلقت 4 بلاغات على مدار الأيام الماضية من خلال أرقام التليفونات المُخصصة لتلقى تلك الشكاوى، وكذلك من خلال صفحة مكتب إعلام محافظة قنا، البلاغ الأول ورد بشأن تراكم القمامة بطريق الشقيفى- الكوم الأحمر الذى يربط بين مركزى ابوتشت وفرشوط ، وتم التنسيق مع سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعلى الفور انتقلت معدات النظافة إلى موقع الشكوى، وتم رفع التراكمات.

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وتابع محافظ قنا: البلاغ الثانى ورد بشأن تراكم كميات من القمامة  بأحد الشوارع المتفرعة من شارع المعتقل بمنطقة الشئون بمدينة قنا، وتم التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و رفع تلك التراكمات فور ورود الشكوى، كما استقبلت مبادرة "بلغنى" بلاغ أحد المواطنين بشأن تراكم القمامة بقرية نجع ابراهيم، التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية بمركز نجع حمادى، وقام المسئولون عن استقبال البلاغات بالتنسيق مع أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة نجع حمادى، وتم رفع القمامة على الفور.

وأضاف الداودى: كما استقبلت المبادرة بلاغا من أحد المواطنين بشأن تراكم القمامة بجوار كوبرى ومدرسة البارود الإعدادية، وتم التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، و رفع القمامة فوراً.

وأشار إلى أن المبادرة مستمرة في التفاعل بشكل ايجابى وفعال مع بلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة، خاصة أنه تم اطلاق المبادرة خصيصا لإتاحة عدة وسائل أمام المواطنين للإبلاغ على تراكمات القمامة ومشاركة الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على النظافة العامة ، وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث.

قنا بلغني هيئة الرقابة الإدارية تراكمات القمامة إعلام محافظة قنا قفط النظافة العامة

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