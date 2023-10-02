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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: ارتفاع نسبة العمل بكوبري الرياح العلوى إلى 75% 

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مشروع إنشاء كوبرى الرياح يجرى تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه ، وبلغت النسبة التنفيذية للكوبري 75 %.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام محافظة قنا ، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدينة قنا.

 

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وأضاف محافظ قنا ، أن إنشاء الكوبرى يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن وحضارى تلبية لاحتياجات مواطنى المحافظة.

وتابع الداودى، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، حيث يسهم الكوبرى فى تحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتوفير الوقت والجهود على السائقين، والقضاء على الاختناقات المرورية.

حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حموده، السكرتير العام ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد حسين، رئيس هيئة الطرق والكباري والمهندس محمد اسماعيل، مدير عام مساحة قنا وطارق لطفي، رئيس مدينة قنا ومهندسي الشركة المنفذة وعدد من القيادات التنفيذية.

قنا كوبري الرياح مشروع إنشاء كوبرى الرياح الهيئة العامة للطرق الاختناقات المرورية

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