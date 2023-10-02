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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مساحة فدان.. افتتاح حديقة عامة بمدينة نجع حمادي

الحديقة العامة بنجع
الحديقة العامة بنجع حمادى

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حديقة نجع حمادي العامة، أحد المزارات الترفيهية  الحضارية، والتى تستهدف إلى خدمة أهالى المدينة والقرى المجاورة.

رافقه خلال افتتاح الحديقة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية. 

 

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وقال محافظ قنا، إن الحديقة تبلغ مساحتها فدان، و تأتى ضمن الجهود التي تبذلها المحافظة  لزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين. 

وأضاف الداودي، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة علي استغلال المناطق غير المستخدمة وإنشاء العديد من الحدائق العامة والمتنزهات داخل الكتل السكنية لخلق متنفسًا حضاريًا للمواطنين.

يذكر أن محافظة قنا ، افتتحت على مدار الفترة الماضية عدد من الحدائق العامة بمدن ومراكز المحافظة، لتكون متنفساً للمواطنين، خاصة خلال الأعياد.

 

الحديقة العامة بنجع حمادى

الحديقة العامة بنجع حمادى (1)
الحديقة العامة بنجع حمادى (1)
الحديقة العامة بنجع حمادى (2)
الحديقة العامة بنجع حمادى (2)
الحديقة العامة بنجع حمادى (3)
الحديقة العامة بنجع حمادى (3)
الحديقة العامة بنجع حمادى (4)
الحديقة العامة بنجع حمادى (4)
الحديقة العامة بنجع حمادى (5)
الحديقة العامة بنجع حمادى (5)
الحديقة العامة بنجع حمادى (6)
الحديقة العامة بنجع حمادى (6)
الحديقة العامة بنجع حمادى (8)
الحديقة العامة بنجع حمادى (8)
الحديقة العامة بنجع حمادى (7)
الحديقة العامة بنجع حمادى (7)
قنا افتتاح حديقة عامة نجع حمادى حديقة نجع حمادي العامة الحدائق العامة تحسين جودة الحياة الرقعة الخضراء

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