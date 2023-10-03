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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة..

محافظ قنا: بدء أعمال حفر خط طرد صرف صحي الكوم الأحمر

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

أعطى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الضوء الأخضر لبدء أعمال حفر خط طرد صرف صحى قرية الكوم الأحمر، ضمن مشروعات مبادرة"حياة كريمة''.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور العميد حازم محمد، ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، و المهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وممثلى هيئة السكة الحديد.

 

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وأعلن محافظ قنا ، موافقة رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، علي بدء أعمال حفر خط الطرد في الطريق الموازي لشريط السكة الحديد بطول ١٦٠٠ متر ، بقرية الكوم الأحمر، خاصة أنها لا تؤثر سلباً علي مسار القطارات.


وأشار محافظ قنا ، إلي أن خط الطرد بقرية الكوم الأحمر، يجري تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى يجرى تنفيذها بالقرية.

 

و وجه الداودى، مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بسرعة البدء في تنفيذ خط الطرد، وتكثيف العمل به وانجازه خلال وقت قصير، بهدف استكمال مشروع الصرف الصحى في قرية الكوم الأحمر، وإتاحة الخدمة للأهالي والإستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية.

 

قنا قرية الكوم الأحمر مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة سكك حديد مصر خط طرد صرف صحى

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