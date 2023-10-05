لسلامة الطلاب.. تعليم قنا يشدد على إزالة الأبواب الحديدية بسلالم وطرقات المدارس





شدد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على تطبيق القرار الوزاري رقم 33 وغيره من قرارات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بإزالة الأبواب الحديدية بالسلالم والطرقات في المدارس حرصاً على سلامة الطلاب و تجنبا لحدوث أي أضرار أو تزاحم.



جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأعضاء ومسئولي المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية المنعقد بقاعة الأزمات بالمديرية، حضور حسن غريب بشارى، مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

وطالب وكيل وزارة اللتربية والتعليم بـ قنا ، برفع علمي جمهورية مصر العربية ومحافظة قنا في واجهة المدارس والمنشآت التعليمية و تجديدهما لتظهر المؤسسة بشكل حضاري، وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز قيم الولاء والإنتماء للوطن.

أوضح السيد، أهمية دور المتابعة في رصد مواطن الضعف المختلفة، وإخضاع مختلف المهام والأدوار بالمدرسة لعملية التقييم، والمشاركة في وضع الحلول وتفعيلها والتقويم لتحقيق أعلى درجات الانضباط المدرسى.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على مراجعة تطبيق القرار الوزاري ٢٠٢ لسد العجز في هيئات التدريس واكتمال الأنصبة للمعلمين مع مراجعة سجلات الأمن بالمدارس والتأكد من تواجد مسئول الأمن وتحديد هوية الزائرين وتوقيعهم بالتوقيتات الفعلية و إحكام إغلاق الأبواب عقب دخول الطلاب.

و أشار السيد، إلى دقة رصد الغياب اليومي و متابعة الإشراف على الفناء والأدوار و نظافة دورات المياه والتخلص الآمن من المخلفات و الرواكد.