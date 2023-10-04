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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ150 فريقا ثابتا.. مد العمل بمبادرة 100يوم صحة لفترة مماثلة بمحافظ قنا

مبادرة ١٠٠ يوم صحة
مبادرة ١٠٠ يوم صحة

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه تم مد العمل بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لفترة مماثلة، بعد انتهاء المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة أمس الاثنين وظهور أثرها الإيجابي في شتي ربوع المحافظة بتقديمها خدمات طبية متكاملة لجميع الأسرة.
وأضاف الداودى، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بمد العمل بالمبادرة لفترة مماثلة حتي يتثنى وصول خدماتها لكل فرد من أفراد المجتمع.

 

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وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، بأن قرار مد الحملة لفترة ١٠٠ يوم أخري إضافة جيدة لما تم تحقيقه خلال الـ ١٠٠ يوم السابقين من الحملة بما يدعم خدمة المواطنين ويراعي سلامتهم وسلامة ذويهم.

و أشار بدران، إلى أن المبادرة تتضمن تقديم خدمات المبادرات العامة كإكتشاف الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة، مبادرة دعم صحة المرأة مبادرة فحص المقبلين علي الزواج، مبادرة الإكتشاف المبكر لضعف السمع لدي الأطفال حديثي الولادة ، مبادرة متابعة كبار السن، مبادرة الإكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي.

وأضافت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية والمشرف العام على المبادرة، بأن خدمات المبادرة ممتدة لتشمل خدمات القوافل العلاجية، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الخدمات الوقائية كالتطعيمات للأطفال وفحص عينات المياه للشرب والصرف الصحى.

وأوضحت مديرة إدارة الرعاية الأساسية والمشرف العام على المبادرة، بأن تقديم جميع خدمات المبادرة من خلال ١٥٠ فريق طبي ثابت بالوحدات الصحية و١٢ فريق متنقل بالميادين العامة بمراكز المحافظة.

قنا ١٠٠ مليون صحة المبادرة الرئاسية وزارة الصحة الأمراض الوراثية الاعتلال الكلوي تنظيم الأسرة

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