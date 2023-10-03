ضمن مبادرة بلغني.. تنظيم اصطفاف لمعدات رفع القمامة بمراكز قنا

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، واللواء محمد حلبي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والقطاعات الخدمية بالمدينة، ضمن فعاليات مبادرة " بلغنى" التي اطلقتها المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والذي تم تنظيمه بمنطقة الكيلو 6 بمدينة قنا، للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية القائمة علي تشغيلها، بالإضافة للوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها من المعدات، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حموده، سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمقدم أسامه كمال، عضو هيئة الرقابة الادارية، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

و تفقد الداودي و حلبي، والوفد المرافق لهما ، المركبات والمعدات والسيارات المصطفة بإجمالي 49 مُعدة تنوعت ما بين" لودر - لودر زاحف- بلدوزر- جليدر- سيارة مكبس- سيارة هوك ليفت- حفار- سيارة مكنسة- سيارة بيك اب - سيارة كسح- بطاحة- تريلا بالمقطورة- نافوري مدمج صغير- نافوري مدمج كبير- سيارة كسح كبيرة- سيارة مياه - سيارة دوبل كابينة- سيارة ونش- شفاط كبير- مولد كهرباء- سيارة اسعاف".



وأوضح محافظ قنا، بأنه شارك في الاصطفاف كل من معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الموارد المائية والري ومديرية الطرق والنقل وقطاع الكهرباء، وهيئة الطرق والكبارى ومرفق الإسعاف.

وأضاف الداودى، أنه تم المرور على جميع المعدات المصطفة، وتم تكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها و كفائتها الفنية للقيام بمهامها.

يُذكر أن محافظة قنا أطلقت مبادرة "بلغنى" بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الأسبوع الماضي، لتلقي بلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة في الشوارع وعلي الترع، و تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين ضمن المبادرة، مثل الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا "https://www.facebook.com/qena.governorate أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 والخط الساخن 15541 ، و عقب تلقي البلاغات والشكاوي التى يتم رصدها من خلال المبادرة، يتم احالتها علي الفور للجهات المختصة للتعامل معها، بالاضافة إلى متابعة الشكوي والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

