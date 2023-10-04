إصابة 6 تلاميذ سقط بهم تروسيكل داخل حفرة في قنا

أصيب ٦ تلاميذ وسائق تروسيكل بكدمات وجروح متنوعة، عقب انقلاب التروسيكل الذى يستقلونه داخل حفرة خاصة بإنشاء أعمال صرف صحى بمركز قوص جنوب قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انقلاب تروسيكل يستقله عدد من التلاميذ داخل حفرة خاصة بأعمال صرف صحى بقرية حجازة بحرى التابعة لمركز قوص.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة ٦ تلاميذ يستقلون التروسيكل ومعهم السائق، عقب سقوط التروسيكل داخل حفرة للصرف الصحي بقربة حجازة.

ودفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.