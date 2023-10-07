محافظ قنا: تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الحرفية بالترامسة قريباً

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، البنود الخاصة بكراسة شروط المرحلة الأولي من مشروع المنطقة الحرفية بقرية الترامسة، تمهيداً لطرح المشروع للتنفيذ خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسان حموده، سكرتير عام المحافظة، والمهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، الجهة المشرفة على تنفيذ المنطقة الحرفية، وعدد من رؤساء القطاعات بالجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس ومدينة قنا.

وقال محافظ قنا ، إنه تم الإتفاق على البنود المدونة بكراسة الشروط، وجارى اعتماد الكراسة، تمهيداً لطرحها أمام الشركات المنفذة لإختيار أفضل العروض المقدمة، ومن ثم بدء تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع.

وشدد الداودى، على مسئولى الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بضرورة إلزام الشركة المنفذة بتطبيق اشتراطات السلامة والأمان بالنسبة لمواقع العمل، ولجميع العاملين بها، للحفاظ على سلامة العاملين، موجهاً بضرورة وضع جدول زمنى لجميع مراحل تنفيذ المشروع والإلتزام بها.

وأضاف محافظ قنا ، بأن هناك خطة طموحة تعمل على تنفيذها المحافظة ، للتوسع فى إقامة المناطق الحرفية، ضمن خطة الدولة التى تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للشباب، مثل المنطقة الحرفية بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، و المجمع الصناعى الحرفى بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، والذى تم افتتاحه خلال شهر أغسطس الماضى.

وتابع محافظ قنا، بالإضافة إلى تخصيص 15 فدان لإقامة منطقة حرفية بقرية أبومناع شرق التابعة لمركز دشنا ، وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المبدئية للمنطقة، و تخصيص مساحة 42 فدان بالظهير الصحراوى بمركز نقادة لإقامة منطقة حرفية للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، وكذلك إقامة منطقة حرفية بمركز فرشوط.

يُذكر أن المنطقة الحرفية بالترامسة، هى إحدى المشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة قنا بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وسوف توفر حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال عمليات الإنشاء والتشغيل، وهى تقع علي مساحة 20 فدان مكونة من منطقتين، الأولى منطقة الورش وسوف تضم 456 ورشة"96 ورشة نجارة - 96 ورشة بلاط – 132 ورشة إصلاح سيارات - 132 ورشة إصلاح معدات زراعية"، والمنطقة الثانية للخدمات وتشمل " مسجد، نقطة اسعاف، وحدة إطفاء، نقطة شرطة، كافتريا ، مباني إدارية، غرف أمن " ، ويضم المشروع أيضا عدد من المحلات التجارية و المعارض التسويقية لدفع العائد الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وللتسهيل علي المتعاملين مع الورش وتوفير الوقت والمجهود في التنقل.