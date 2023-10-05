صحة قنا تقدم خدمات طبية لـ1050مواطن خلال قافلة مجانية بقرية الحلفاية بحرى

ضمن مبادرة"حياة كريمة"

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادى ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١٠٥٠ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٣٦٧ حالة باطنة، ٢٠٥ حالة طب أطفال، ١٩٠ حالة أمراض جلدية، ٨٢ حالة جراحة، ٧٣ حالة أمراض نساء وتوليد، ٥٠ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٥٢ حالة.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪ ‬

و قال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن القافلة قدمت خدمات توعية للمترددين على القافلة، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٦٤ مواطناً.

و أضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن خدمات التوعية بجانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للوزارة.