عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة"حياة كريمة"

صحة قنا تقدم خدمات طبية لـ1050مواطن خلال قافلة مجانية بقرية الحلفاية بحرى

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

 

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادى ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على  ١٠٥٠ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٣٦٧ حالة باطنة، ٢٠٥ حالة طب أطفال، ١٩٠ حالة أمراض جلدية، ٨٢ حالة جراحة، ٧٣ حالة أمراض نساء وتوليد، ٥٠ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٥٢ حالة.

 

لسلامة الطلاب.. تعليم قنا يشدد على إزالة الأبواب الحديدية بسلالم وطرقات المدارس

بـ150 فريقا ثابتا.. مد العمل بمبادرة 100يوم صحة لفترة مماثلة بمحافظ قنا

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
‏‪ ‬
و قال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن القافلة قدمت خدمات توعية للمترددين على القافلة، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٦٤ مواطناً.

 

و أضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن خدمات التوعية بجانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للوزارة.

 

قافلة طبية بقنا

IMG-20231005-WA0046
IMG-20231005-WA0046
IMG-20231005-WA0047
IMG-20231005-WA0047
IMG-20231005-WA0048
IMG-20231005-WA0048
IMG-20231005-WA0050
IMG-20231005-WA0050
قنا مديرية الصحة قافلة طبية مركز نجع حمادي وزارة الصحة حياة كريمة الزيادة السكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

الحكومة تتحرك لمواجهة السيول.. انتقال سيارات شفط المياه من الإسكندرية والبحيرة لـ مطروح

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

سيول وطقس سيء.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

موضوعات متعلقة

إصابة 6 تلاميذ سقط بهم تروسيكل داخل حفرة في قنا

محافظ قنا : "بلغنى" تواصل تلقي بلاغات تراكمات القمامة وإزالتها بشكل فورى

ترشيحاتنا

دقيقة حداد في مباريات الجولة الثالثة بالدوري لإحياء ذكرى شهداء أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات إلى أرمينيا بـ 10.4 ملايين يورو

يربط أوروبا بالشرق.. تركيا والإمارات تتفاوضان لإنشاء خط سكة حديد فوق البوسفور

الداخلية تضبط مخدرات ب4 ملايين جنيه بالإسكندرية ومطروح

عودة مدفعجي الأهلي.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي زامبيا والجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ