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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة بـ شبابها تطلق الاجتماع التنظيمي للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بقنا

حملة بشبابها
حملة بشبابها

عقدت مديرية الشباب والرياضة بـ قنا ، اليوم السبت، الاجتماع التنظيمى الأول لحملة ' بشبابها" بمحافظة قنا ، بالنادى الاجتماعى، بمشاركة ٢٠٠ شاب وفتاة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، لحث الشباب علي المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

 

أقيم الاجتماع التنظيمى الأول بالنادى الاجتماعى، بحضور سحر صدقى عضو مجلس النواب، ومصطفى أبوجبل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

 

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وقال ماجد مخائيل، عضو مجلس أمناء الحملة، إن الحملة عقدت اجتماعها التنظيمى الأول، بالنادى الاجتماعى بدعوة 200 شاب وفتاة من جميع مراكز المحافظة لمناقشة أفكارهم ومقترحاتهم لتوعية الشباب بأهمية النزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وسيتم عقد ندوات توعوية للشباب في مراكز المحافظة.

 

وقال الدكتور وليد بكرى، أمين تنظيم الحملة، إن هدف حملة بـ«شبابها»، تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية، والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت تلثى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 5 وتستمر حتى 14 أكتوبر، وتنشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين يوم 16 أكتوبر، فيما تتلقي الهيئة اعتراضات المرشحين يومي 17و18 أكتوبر، وتفحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، وتعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم يوم 9 نوفمبر، وتبدأ الانتخابات داخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم.
 

حملة بشبابها

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قنا مديرية الشباب الانتخابات الرئاسية 200 شاب المشاركة الفع الة العملية الانتخابية تعزيز الوعي السياسي الهيئة الوطنية للانتخابات

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