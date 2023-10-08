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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوفان الأقصى.. عروسان يحتفلان بزفافهما على أنغام أنا دمى فلسطينى في قنا

عروسبن قنا
عروسبن قنا

احتفل عروسان بحفل زفافهما فى قاعة أفراح بـ قنا، على أنغام أغنية" أنا دمى فلسطينى" للمطرب محمد عساف، بالتزامن مع الأحداث التى تشهدها دولة فلسطين الشقيقة رداً على الانتهاكات الإسرائيلية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة دخول العروسين إلى قاعة الزفاف على أنغام الأغنية، وسط تفاعل كبير من قبل الأصدقاء والحضور، للتعبير عن سعادتهم بالأحداث التى تجرى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.


 

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وأظهر الفيديو، ترديد العروسان لكلمات الأغنية، أثناء قيامهما بأداء رقصة الدبكة، وجرى ترديدها عدة مرات استجابة للحضور الذين تفاعلوا مع الأغنية.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على موقف العروسين، والذى يعبر عن شعورهم الوطنى والقومى ، مع دعوات بأن يبارك الله تعالى زفافهم، وأن يمن عليهم بالخير والسعادة.

وأعرب الكثير من المتفاعلين مع منشور العروسين، عن سعادتهم بالأحداث التى تجرى فى الأراضى الفلسطينية، مع دعوات بالنصر على الكيان الصهيونى، واصفين ما حدث بأنه إعادة لأجواء انتصارات أكتوبر المجيدة.

فلسطين أنا دمي فلسطيني الانتهاكات الإسرائيلية رقصة الدبكة الأراضى الفلسطينية قاعة الزفاف انتصارات أكتوبر قنا

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