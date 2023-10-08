صعيدية تحاول إنهاء حياة زوجها لرفضه ذهابها إلى حفل زفاف.. تفاصيل صادمة

تعرض زوج من محافظة قنا للطعن على يد زوجته، بعد أن رفض الزوج ذهاب زوجته لفرح أحد أقاربها وهو أمر يحدث كثيرا بين كثير من الأزواج، إلا أن هذه الزوجة لم تكن ردة فعلها مثل الكثيرات من الأزواج، فلم تكتف بالإمتعاض أو الخصام، ولكنه قررت التخلص منه بطعنه بسلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة

طعنت ربة منزل، زوجها، بسلاح أبيض، في نجع حمادي شمال قنا؛ بعدما رفض ذهابها إلى حفل زفاف أحد أقاربها بالمنطقة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة شخص بطعن من سلاح أبيض في نجع حمادي.

وتبين أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة؛ لرفض الزوج ذهابها إلى حفل زفاف بالمنطقة، وجرى ضبطها؛ للتحقيق معها بشأن الجريمة.

فيما دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة؛ لنقل المصاب إلى مستشفى بهجورة المؤقت بـ نجع حمادي، لتلقي الإسعافات الأولية، والعلاج الطبي اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.