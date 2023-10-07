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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مصنع للأعلاف من مخلفات الأسماك ومجازر الدواجن بقنا

اجتماع مصنع الاعلاف
اجتماع مصنع الاعلاف بقنا

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مع أحد المستثمرين، آلية إقامة مصنع للأعلاف من مخلفات الأسماك ومجازر الدواجن.

جاء ذلك خلال استقباله المستثمر  أحمد علي، بحضور الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، والمهندس محمد نصر، مدير عام إدارة البيئة، و عبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، و حمدي حسين، المدير المالي والإداري بالمحافظة، وأحمد أبوالمجد، مدير عام إدارة الشئون القانونية، و أشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائى.

 

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وأكد محافظ قنا ، تقديم كافة أوجه الدعم، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المصنع، من حيث توفير الأرض اللازمة، واستخراج التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط.
 

و أشار الداودى، إلي أنه تم تكليف مدير مشروعات الأمن الغذائي بإصطحاب المستثمر إلي مقر مزارع تسمين العجول والدواجن بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمر لإختيار الموقع المناسب لإقامة المصنع، وذلك في إطار حرص المحافظة علي توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين بما يساهم في دفع عجلة التنمية علي أرض المحافظة.

 

وأوضح المستثمر أحمد علي، بأن فكرة إقامة المصنع تقوم علي تصنيع خامات الأعلاف من مخلفات مجازر الدواجن ومخلفات الأسماك، حيث يتم معالجتها عن طريق البخار، و سحقها وتجفيفها وتحويلها إلي بروتين علف نافع من أصل حيواني، يحتوي علي حوالي ٦٠ ٪؜  بروتين، وهو غني بالاحماض الأمينية، ويستخدم بنسبة ٦ إلي ١٠ ٪؜ علي علف الدواجن والأسماك.

 

وأضاف على، بأن المشروع صديق للبيئة، حيث يقوم بإعادة تدوير مخلفات مجازر الدواجن و مخلفات الأسماك، بدلا من التخلص منها بشكل سلبي يضر بالبيئة.

قنا مصنع للأعلاف مخلفات الأسماك مشروعات الأمن الغذائي المراشدة دفع عجلة التنمية بروتين علف

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