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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة بلغني.. الاستجابة لـ3 بلاغات بشأن تراكمات القمامة بقوص وأبوتشت وقنا

مبادرة بلغنى لرفع
مبادرة بلغنى لرفع القمامة بقنا

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مبادرة "بلغنى" التى أطلقتها المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تواصل استقبال بلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة في الشوارع و الميادين، والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لإزالتها بشكل فورى.

 

و أوضح الداودي، بأن المبادرة تلقت 3 بلاغات على مدار الأيام الماضية من خلال صفحة مكتب اعلام محافظة قنا، وأرقام التليفونات المُخصصة لتلقى تلك الشكاوى.

 

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و أضاف محافظ قنا ، بأن البلاغ الأول ورد إلى غرفة الأزمات بالمحافظة بشأن تراكم القمامة بجوار مدرسة البهاء زهير بشارع الجمهورية بمدينة قوص، وعلي الفور تم رفع القمامة بشكل فورى، و البلاغ الثانى تراكم كميات من القمامة أمام مكتب بريد قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، وعلى الفور تم التنسيق تم تكليف مسئولى قطاع النظافة بالإنتقال بالمعدات إلى موقع الشكوى ورفع التراكمات ونقلها إلى المقالب العمومية، كما استقبلت مبادرة "بلغنى" البلاغ الثالث من احد المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، بشأن تراكم القمامة بشارع بحرى البلد أمام مسجد سعودى بمدينة قنا وتم رفع القمامة على الفور.

و أشار محافظ قنا ، إلي أن المبادرة مستمرة في التفاعل بشكل ايجابى وفعال مع بلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة، لاسيما أنه تم اطلاق المبادرة خصيصاً لإتاحة عدة وسائل أمام المواطنين للإبلاغ على تراكمات القمامة ومشاركة الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على النظافة العامة، وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث.

 

يُذكر أن " بلغنى" هى مبادرة أطلقتها محافظة قنا الأسبوع الماضى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإبلاغ عن اى تراكمات للقمامة، حال رصدها فى شوارع المحافظة من خلال عدة وسائل للتواصل ، وهى الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " https://www.facebook.com/qena.governorate أوالاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام  0963329542 - 0963328472 -096333729والخط الساخن 15541، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواطن مع الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على نظافة الشوارع وتوفير بيئة صحية للمواطنين.


 

القمامة المبلغ بها

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قنا بلغني تراكمات القمامة الرقابة الإدارية رفع القمامة نظافة الشوارع

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