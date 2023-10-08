محافظ قنا ينفي شائعة انهيار مدرسة فى مركز أبوتشت

نفى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الشائعات المتداولة في عدد من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انهيار مدرسة محمد الطاهر الايتدائية المشتركة بقرية بنى برزة بمركز أبوتشت أثناء اليوم الدراسى.

وأكد محافظ قنا ، بأنه لا صحة لهذه الشائعات، وأن المدرسة قائمة بالفعل، ولم يحدث بها أى انهيارات سواء جزئية أو كلية.

وأشار المحافظ إلي أن تداول شائعة انهيار المدرسة، تسبب في تجمهر أولياء أمور التلاميذ أمام المدرسة، ما استدعى إدارة المدرسة إلى إخلاء المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسى، وتسليم التلاميذ إلى أولياء أمورهم.

و أهاب الداودي بالقائمين على المنصات الإخبارية بتحري الدقة في نقل الأخبار وضرورة تلقيها من مصادرها الرسمية الموثقة للتحقق منها قبل نشرها، كما ناشد المواطنين عدم الإنسياق وراء الشائعات المتداولة التى تسعى إلى إثارة الفتن وتزييف الحقائق و زعزعة الإستقرار.

وكان رواد على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا شائعة تفيد بانهيار مدرسة فى مركز أبوتشت، ما أدى إلى تجمهر أولياء أمور التلاميذ حول المدرسة.

