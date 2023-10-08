"تعيشي يا بلدى"..محافظ قنا يشهد فعاليات المهرجان الفنى للإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، فعاليات المهرجان الفنى"تعيشي يا بلدى"، بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، والذى نظمته جمعية أنا مصرى للتنمية والتدريب، بالصالة المغطاة بنادى قنا الرياضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و النائبة نجلاء باخوم، والنائبة سحر صدقى، والنائب محمد أحمد الجبلاوى، أعضاء مجلس النواب، والدكتور صلاح سليم، عميد كلية الآداب، والدكتور عبد الحق سيد، عميد كلية التربية الرياضية، ومصطفى أبوجبل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وأشرف سعد، رئيس مجلس إدارة نادي قنا الرياضى، وعدد من رجال الدين الاسلامى والمسيحى، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات المشاركين من قرى ونجوع المحافظة.



تضمنت فعاليات الحفل، استعراض غنائى لمجموعة أغاني وطنية، تلاها مجموعة عروض فنية واستعراضية للأطفال، تعكس الثقافة والموروثات الشعبية المتنوعة للشعب المصرى، والتى نالت إشادة واستحسان الجميع.

كما تضمن الاحتفال، الإشارة لعدد من الشخصيات التاريخية الذين كان لهم دور بارز في تاريخ مصر السياسى والأدبى والفنى والعلمى والاجتماعى والرياضى، للإقتداء بهم وإستكمال مسيرتهم.



قدم محافظ قنا، التهنئة للحضور بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، مؤكداً أن معركة البناء والتطوير المتمثلة في المبادرة الرئاسية الأضخم في تاريخ مصر "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير الريف المصري، هى امتداد لمعركة أكتوبر لتحرير أرض سيناء الغالية.

وأكد محافظ قنا ، أهمية استلهام روح أكتوبر المجيد، وضرورة تكاتف الجميع يدًا واحدة من أجل البناء والتطوير، لاستكمال ملحمة التنمية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لكل مصرى، من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وأعرب الداودى، عن سعادته لمشاركة أبنائه من طلاب المدارس، وقدم الشكر للمسئولين بجمعية أنا مصرى، وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ المهرجان الفنى، مشيداً بمثل هذه الأعمال الفنية التي تهدف إلى نشر الوعى الثقافي وغرس القيم الوطنية وتنمية ثقافة أطفالنا وتأصيل فكرة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية لديهم، من خلال الفن كغذاء للروح والعقل.

وقدم رئيس جامعة جنوب، التهنئة لمحافظ قنا والحضور، معرباً عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفالية التى نظمتها جمعية أنا مصرى بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، مشيرًا إلى قواتنا المسلحة العظيمة سطرت أروع البطولات وأعظم ملحمة نستلهم روحها عاما بعد عام.

