مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب تروسيكل بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب ٦ آخرين، فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق الخزان فى مركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق الخزان بنطاق مركز أبوتشت، نتج عنه مصرع شخص وإصابة ٦ آخرين.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب التروسيكل على جانب الطريق، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة جميع مستقليه.



ودفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.