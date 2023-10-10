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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب تروسيكل بقنا

حادث بقنا
حادث بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب ٦ آخرين، فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق الخزان فى مركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق الخزان بنطاق مركز أبوتشت، نتج عنه مصرع شخص وإصابة ٦ آخرين.

 

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بالانتقال والفحص تبين انقلاب التروسيكل على جانب الطريق، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة جميع مستقليه.


ودفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا مركز أبوتشت طريق الخزان انقلاب تروسيكل مرفق اسعاف قنا

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