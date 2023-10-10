''100 يوم صحة" تواصل فاعليتها بتوقيع الكشف الطبى على العاملين بديوان عام محافظة قنا

واصلت مديرية الصحة والسكان بـ قنا، فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، بجميع قرى ومدن محافظة قنا، حيث انتقلت الفرق المتنقلة، اليوم الثلاثاء، إلى ديوان عام محافظة قنا، للكشف على القيادات والعاملين بالديوان العام.

جاء ذلك ضمن الجولات التي تنفذها مديرية الصحة، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين على أكمل وجه، ضمن فاعليات المبادرة من خلال فرق طبية متخصصه تتولى توقيع الكشف الطبى الشامل على جميع المواطنين.

أجريت عمليات الكشف وسحب العينات مجانا وبطريقة آمنة من خلال فريق طبي متخصص، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوى، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

رافق الفريق الطبى، الدكتورة إيناس فاروق، مشرف عام المبادرة، والدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الاعلام بالمديرية والمنسق الإعلامى للمبادرة.

يُذكر أن مبادرة 100 يوم صحة كانت لها نتائج ايجابية خلال المرحلة الأولى، حيث نجحت المبادرة فى تقديم 36 مليونا و629 ألفا و171 خدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية بحسب بيان وزارة الصحة، ونظراً للنجاح الذى حققته المبادرة خلال المرحلة الأولى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتمديد المبادرة إلى 100 يوم مماثلة، لإتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.