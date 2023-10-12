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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروعات حياة كريمة بقنا..افتتاح تجريبى لمركز شباب رفاعة بقوص 

افتتاح مركز شباب
افتتاح مركز شباب بقنا


افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب رفاعة بمركز قوص تجريبيا، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

 

رافقه خلال الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والعميد حازم محمد، ممثل المنطقة الغربية العسكرية و المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والنائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، ومصطفى أبوجبل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، والدكتور قدري الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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وقال محافظ قنا، إن مركز شباب رفاعة يقع على مساحة ١٠٦٢٧ م، منها ١٣٥م للمبنى الإدارى، و يضم ٢ ملعب، أحدهما ترابي علي مساحة ١٧٥٥ م، والملعب الثاني بالنجيل الصناعي علي مساحة ١٢٠٠ م، و مسرح صيفي مكشو ، و حديقة ألعاب للأطفال، ونادي للفتاه يضم في عضويته ٩٦ فتاه.

 

وتابع محافظ قنا ، كما يضم حضانة أطفال، وباقى المساحة عبارة عن مساحات خضراء، فضلا عن المبنى الإدارى الذى يضم صالة ألعاب، وغرفة تنس طاولة، وجيم، ودورات مياه مجهزة لذوى الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برامبات لتسهيل دخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وأضاف الداودى، بأنه يجرى حاليا إنشاء وتطوير ٣٧ مركز شباب فى القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، بهدف تقديم خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية والرياضية من خلال ملاعب للنجيل الصناعى وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها.

 

و أكد محافظ قنا ، أهمية مراكز الشباب فى بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية من خلال تأهيلهم بدنيا وعقليا، مشيداً بجهود الدولة نحو التوسع بتطوير مراكز الشباب، والأندية لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية.


 

افتتاح مركز شباب بفنا

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قنا حياة كريمة مشروعات المرحلة الأولى قوص مركز شباب رفاعة مسرح صيفي الانشطة الرياضية

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