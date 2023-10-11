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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للوقوف على معدلات رصف الطرق.. محافظ قنا يجرى جولة ميدانية بشوارع المدينة

جولة الطرق بقنا
جولة الطرق بقنا

 

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بعدد من شوارع مدينة قنا، لمتابعة أعمال رد الشيء لأصله وإزالة نواتج الحفر وتمهيد الطرق وإعادة المناطق التي تم الإنتهاء منها لمظهرها الحضاري بمدينة قنا.

 

رافقه خلالها محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وصالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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تفقد محافظ قنا ، شوارع " الجمهورية، عزبة سعيد،  مدخل كوبري دندرة، الميناء النهري " مشددا علي سرعة ترميم مسارات الحفر بالشارع، وإعادة المظهر الحضاري للطرق، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع تنفيذ خطة الرصف الأساسية بالمحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها، ومن ثم تخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين والحد من الزحام، وتحقيق معدلات الأمان والسلامة.

 

وأكد محافظ قنا، حرصه الشديد على متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، من خلال العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حتي يشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، موضحاً بأن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.

 

 

جولة الطرق

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قنا شوارع مدينة قنا الميناء النهري تحسين حالة الطرق الأعباء المرورية رفع كفاءة الطرق حياة كريمة

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