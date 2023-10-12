استعدادا لموسم الأمطار والسيول.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف المعدات بـ قوص

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص والقطاعات الخدمية بالمدينة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بمراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث.

رافقه خلال جولة التفقد، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومحمد عبد العزيز، عضو إدارة الأزمات وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد الداودى، المركبات والمعدات والسيارات المصطفة بإجمالي ٣١ مُعدة تنوعت ما بين " لودر ، جليدر، قلاب ،سيارات مياه، سيارات سلم كهربائى، سيارات بيك اب، سيارة شفط، سيارة كسح، سيارة نافوري، سيارات إطفاء، سيارات إسعاف مجهزة "، كما تم المرور على جميع المعدات المصطفة، و تكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها و كفائتها الفنية للقيام بمهامها.

وأوضح محافظ قنا ، بأنه شارك في الاصطفاف كل من معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الحماية المدنية ومرفق الإسعاف وشارك في تنظيم الاصطفاف إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة.

وأضاف الداودى، أنه تم حصر كافة المعدات والآلات الموجودة المستخدمة في عمليات الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة كافة المعدات اللازمة لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار وتشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها في ظل اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية المستمرة.