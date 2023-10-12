عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يكرم فريق المصارعة الرومانية

رئيس مصنع إنتاج وإصلاح
"رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات" يكرّم فريق المصارعة

تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لرؤساء كافة الشركات والوحدات التابعة بالحرص الدائم على التواصل مع العاملين لرفع الروح المعنوية لهم بإعتبارهم عصب العملية الإنتاجية، صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأنه فى إطار هذه التوجيهات حرص المهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) التابع لوزارة الإنتاج الحربي على تكريم فريق المصارعة الرومانية من العاملين بالمصنع وذلك بعد حصولهم على المركز الثانى و الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للشركات الدرجة الأولى رقم ( 56 ) والتى أقيمت بمحافظة بورسعيد ، كما وجه "جمال الدين " الشكر للجهاز الفنى والإدارى للفريق وحثهم على بذل المزيد من الجهد لحصد المركز الأول فى العام القادم بإذن الله ، وبدوره قام اللاعب  أحمد عبد الحميد كابتن الفريق بإهداء الميدالية المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة  للإنتاج الحربى موجها الشكر له على الدعم المتواصل لكافة العاملين بالشركات والوحدات التابعة.

وفى سياق متصل أشار المتحدث الرسمى للوزارة  إلى أنه تم تنظيم لقاء للعاملين بمصنع 200 الحربي بحضور رئيس مجلس الإدارة وعدد من رؤساء القطاعات والذي تم خلاله إطلاع العاملين على آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التى يشارك المصنع فى تنفيذها وكذلك الموقف التنفيذى لهذه المشروعات. 

وشدد " جمال الدين " خلال اللقاء على سرعة الإنتهاء من هذه المشروعات فى التوقيتات المحددة وبأعلى معايير الجودة .

وأشار "بكر" إلى أنه فى ضوء الإحتفال بالمولد النبوى الشريف تم تنظيم ندوة دينية وتثقيفية للعاملين بالمصنع، وأدار هذه الندوة كوكبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف وهم القارئ والمبتهل  خالد الجارحي  وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسن الفرماوي ، لافتا إلى أن الندوة بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم  ثم تم الحديث عن أهمية إحياء ذكرى المولد النبوى الشريف وفضل إتباع سنة نبى الله أفضل الخلق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

عقب ذلك قام عدد من أبناء العاملين بعرض موهبتهم فى الإنشاد الدينى وقد أشاد الحاضرين بهذه المواهب وتشجيعهم على ثقل هذه الموهبة، وفى النهاية ألقى رئيس مجلس إدارة المصنع كلمة حرص من خلالها على نقل تحيات وتهنئة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى للعاملين بالمصنع بمناسبة ذكرى حلول المولد النبوى الشريف ، كما قام " جمال الدين " بتكريم العالمين الأزهريين اللذين حاضرا بالندوة وكذا تم تكريم اثنين من أبناء العاملين لتشجيعهم ودعمهم فى موهبة الإنشاد الدينى .

الانتاج الحربى مصنع 200 الحربــي الإنشاد الديني المولد النبوي الشريف إصلاح المدرعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

ترشيحاتنا

جزار المقطم في قبضة الأمن بعد تعديه علي زوجته بالضرب

هترجع ساعتك 60 دقيقة .. متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي ؟

بحضور رئيس مجلس الوزراء.. افتتاح أكبر أكاديمية اكتشاف مواهب في الشرق الأوسط

عاجل.. سوريا تعلن خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

لبحث القضية الفلسطينية .. وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الصداع مؤشر لأمراض خطيرة تعرف عليها

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فيديو

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ