مهرجان الجونة وحفل أحمد سعد ورامي صبري.. فعاليات مؤجلة تضامنا مع غزة

أصدرت عدة جهات قرارا بتأجيل بعض الفعاليات الفنية تضامنًا مع الأحداث الجارية في دولة فلسطين الشقيقة و يعكس قرار تأجيل الفعاليات الفنية هذا لاحترام للأحداث الجارية ويعزز الوعي بالظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ونرصد فى السطور التالية أبرز الفعاليات التى تم تأجيلها:

مهرجان الجونة

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، تأجيل الدورة السادسة التي كان من المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل،إلى 27 أكتوبر الجاري بسبب الأحداث الجارية في فلسطين.

وأصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بيانا رسميا، تكشف فيه تفاصيل وأسباب انطلاق المهرجان في موعده السابق.

وجاء في نص بيان مهرجان الجونة:" في ظل الاضطرابات و الأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخراً، قررت إدارةمهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023. فىخضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسى"سينما من أجل الإنسانية" على أنشطة المهرجان".

واستطرد البيان، أكدت إدارة المهرجان “إننا نؤمن إيماناً قوياً في قدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات وبالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي الا اننا أرتأينا انه من واجبنا أن نلتزم بأقامة المهرجان بدورته السادسة2023”.



وأوضح البيان: "نحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيببسيادتكم قريبا في النسخة السادسة من مهرجان".

حفل رامى صبرى

أعلن الفنان رامي صبري -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- تأجيل حفلته بالأردن، تضامنًا مع الشعبالفلسطيني، بعد أن كان مقررا إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وشارك رامي صبري بيان تأجيل حفلته بالأردن، وجاء نصه: «تعلن الشركة تأجيل حفل الفنان رامي صبري، والذي كان منالمقرر تاريخها يوم 20/10 المقبل في أرض المعارض، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وسوف يتم استرداد مبالغالتذاكر».

حفل أحمد سعد وروبى

قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبى، والذى كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجاري، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التىتشهدها المنطقة مؤخرا، ففى خضم هذه الأحداث تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف فيما بين الشعوب وبعضها.

ومن المقرر الإعلان عن موعد الحفل عقب تحديده مباشرة، حيث نفذت تذاكر الحفل الكبير بمجرد الإعلان عنه، ويقدم أحمدسعد وروبى خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيهاليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرهم، كما تغنى روبى روائعها "ليهبيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.