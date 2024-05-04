تعديل مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام الجونة بالدوري بعد إصابة نجم الفريق

قرر السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخول كريم نيدفيد في تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري.

جاء ذلك، بعد أن تعرض عمرو السولية، للإصابة، خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏

الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.‏

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجونة كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏