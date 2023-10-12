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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد العمال: مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة ومشروعات عملاقة بعهد الرئيس السيسي

صدى البلد

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا هنا اليوم لنقف سوياً داعمين ومؤيدين بكل حب وود ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك عن قناعة راسخة بأن  الرئيس هو الأجدر والأكفأ لقيادة بلادنا خلال المرحلة القادمة نظراً لم تتطلبه تلك المرحلة من حنكة وخبرة سياسية وقدرة على التعامل مع ما يشهده عالمنا اليوم من تحولات وتغيرات غير مسبوقة، في ظل مؤامرات لا تتوقف ويتم تدبيرها لزعزعة استقرار الدول تحقيقاً لصالح وأهداف أولئك المتآمرين مما يتطلب الوعي اللازم بها لمواجهتها والقدرة على التعامل معها.

جاء ذلك خلال في مستهل كلمته التى ألقاها؛ اليوم الخميس؛بالمؤتمر العمالي الحاشد لدعم وتأييد الرئيس  السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، تحت شعار، العمال والرئيس، بالصالة بنادى مدينة نصر بالقاهرة، بحضور قيادات العمل النقابي، ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة و اللجان النقابية الفرعية بالجمهورية، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوح،والرياضيين.

واكد رئيس عمال مصر، أن بناء الدولة لا يتم بين ساعة وضحاها بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط، وأن يكون دائماً ليدنا الأمل في مستقبل أفضل وواعد لنا وللأجيال القادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبداً مهما كانت الضغوط والتحديات.                                                        

مشيرا الي أن هذا هو أملنا وثقتنا بأن مصر تسير في طريقها بعزم وإرادة تحت قيادة الرئيس السيسي، تمضي نحو مستقبل مشرق وجمهورية جديدة حديثة أساسها العلم والعدل ومحورها الإنسان.

وتابع جبران، لقد شهدت بلادنا في عهد الرئيس السيسي العديد الإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية العملاقة التي وفرت مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء شعب مصر العظيم مثل مشروع قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أحد المشروعات الزراعية العملاقة في الصحراء الغربية الذي سوف يضيف ۲٫۸ مليون فدان إلى مساحة الأراضي الزراعية في مصر، علاوة على عشرات المشروعات والمبادرات الأخرى، مثل مباردة ۱۰۰ مليون صحة والقضاء على فيروس سي ومبادرة "حياة كريمة" التي ساهمت بشكل كبير وفعال في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً وخاصة في الريف والمناطق العشوائية.

وخاطب رئيس عمال مصر،  الرئيس، قائلا: "سر على بركة الله ونحن خلفك داعمين، وفي قيادتك وقدرتك واثقفين واصنع المزيد والمزيد ..  اصنع التاريخ وواصل المسيرة لتعيد لها مجدها فهي تستحق وأنتم أهلاً لها".

تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر

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