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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس الإمارات يبحث هاتفيا مع نظيره التركي جهود احتواء التصعيدات في غزة

صدى البلد

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي جهود احتواء التصعيد في فلسطين والمنطقة والأولوية القصوى لحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

وناقش الجانبان تكثيف المساعي لفتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية، وذلك في ضوء تزايد التصعيد والعنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.


وشدد الجانبان في هذا السياق على ضرورة التحرك الإقليمي والدولي العاجل للدفع تجاه الوقف الفوري للتصعيد.

كما أكد الجانبان أهمية العمل على إيجاد سبيل للتوصل إلى سلام شامل وعادل يضمن الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها ويجنبها مزيداً من الأزمات.


كما بحث الرئيس الإماراتي ونظيره التركي خلال الاتصال علاقات التعاون والعمل المشترك ومسار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات توسيعها في مختلف المجالات.

الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس التركي رجب طيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي الإقليمي والدولي الاستقرار الإقليمي

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