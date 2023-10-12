ناجي الشهابي: نؤيد السيسي لأنه حقق أحلامنا في تنويع مصادر تسليح الجيش

نظم حزب الجيل برئاسة ناجى الشهابي أولى مؤتمراته الجماهيرية لدعم ترشيح الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأجاب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد والذى عقدته أمانة محافظة السويس مساء أمس بحضور الأمين العام للحزب و نواب رئيس الحزب وقيادات المكتب السياسى وأمين السويس ولفيف من قيادات العمل السياسى والحزبى بمحافظة السويس.

و أجاب الشهابى فى خطابه السياسى الشامل لماذا يؤيد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة ولاية جديدة ويدعو الشعب بانتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال ناجى الشهابي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق احلامنا فى كسر احتكار لتسليح الجيش المصرى ونوع مصادر السلاح وانهى غربة سيناء عن الوادى ونشر قواتنا المسلحة بسلاحها الثقيل فيها وجعل تنميتها قضية أمن قومى وطهر الوطن من الإرهاب الأسود واستعاد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وحافظ على استقلالية قرارها الوطني وارادتها الحرة وأقام أعظم بنية تحتية فى فترة زمنية وجيزة.

وتابع رئيس حزب الجيل: وبدأ مؤخرا فى الاهتمام بالصناعة وتنميتها وتعميقها وتطويرها وجعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاعدتها العريضة الصلبة التى تنتج مكونات الصناعة ومستلزمات الإنتاج لتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية وفى نفس الوقت وبنفس درجة الاهتمام اهتم بالزراعة واضاف 4 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء ورفع شعار ناكل من فاس فلاحينا ونلبس من انتاج عمالنا وكل ذلك على طريق ترشيد الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المأكل والملبس والدواء وذلك كله، لرد اعتبار الجنيه المصرى.

وفى كلمته الحماسية الطويلة قدم ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل التهنئة للشعب المصرى العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية بالعيد الخمسون لانتصار حرب أكتوبر الخالدة ، الذي انتصرنا فيها على العدو الإسرائيلي وحلفائه وعبرت فيه قواتنا المسلحة قناة السويس واجتاحت خط بارليف الحصين معلنة للدنيا كلها أن مصر عصية على الكسر وأن جندها خير أجناد الأرض وأنها قادرة على تحويل الهزيمة إلى انتصار.

وأكد الشهابى أن حرب اكتوبر هى أعظم حروب مصر على مر تاريخها الطويل وأن البطل فيها هو المقاتل المصرى الذى استوعب تكنولوجيا السلاح المعقد ومكث مجندا فى جيش مصر العظيم حوالي ثمان سنوات بعد أن أدى خدمته الإلزامية ولكنه أستمر فى الجيش مقاتلا جسورا حتى عبر القناة وأجتاح خط بارليف وهزم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين ملئوا الدنيا عن طريق إعلامهم الصهيونى العالمى بأنه جيش لا يقهر حتى قهره الجيش المصرى وانتصر عليه وعلى السلاح الأمريكى وشاهدنا فيها بطولات عظيمة من جندى المشاة حامل الآر بي جي الذى يدمر عشرات الدبابات وصعود خط بارليف والجندى الواحد يحمل على ظهره اكثر من 100 كيلو جرام من الاسلحة وشاهدنا فيها بطولات رجال الصاعقة والمظلات من الجنود والضباط ورأينا فيها بطولات سلاح الطيران والسلاح البحرى وكيف أوقف حائط الصواريخ طائرات العدو ومنعها من الإقتراب من الداخل المصرى .

وأشار ناجى الشهابى إلى أن حرب أكتوبر تجلت فيها الوحدة العربية فى أجمل صورها، حيث شارك فيها جيوش من الدول العربية بشكل رمزى فكانت وبحق ملحمة مصرية عربية خالدة ظهرت فيها وحدة الهدف والمصير الواحد وتجلت فيها إرادة الشعوب العربية ورغبتهم الشديدة فى تحرير الأرض المقدسة .

وأشاد رئيس حزب الجيل بالطفرة الغير مسبوقة من تنوع مصادر السلاح والذى كان يدعو اليها من سنين حتى نمتلك قرارنا فقد كنا في السابق نعتمد على الأسلحة أمريكية الصنع ونستود منها 85 % من أسلحة القوات المسلحة المصرية ولكن اليوم وبفكر الرئيس السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة أصبحنا نستورد من دول عدة مثل (روسيا والصين وفرنسا ) وغيرها من الدول بل اصبحنا اليوم نصنع الكثير من الأسلحة ونصدر أيضا واصبحنا اليوم نمتلك اكبر قوة ردع في المنطقة ومثل ما تقول القاعدة العسكرية ( عليك ان تستعد للحرب اليوم حتى تمنع الحرب غدا ) هذا غير بنا القواعد العسكرية والتطور المذهل الذى وصل اليه برا وجوا وبحرا حتى ان القوات البحرية المصرية تحتل المركز السادس عالميا . وأصبحت قواتنا المسلحة هى القوة العاشرة فى عالم اليوم وتمتلك اسطولين ..أسطول بحرى شمالى يحمى مصالحنا الحيوية وثرواتتا الطبيعية فى البحر الأبيض المتوسط واسطول اخر جنوبى بحمى أمننا القومى. فى البحر الأحمر؟

كما أشاد ناجى الشهابى بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها للشعب المصري، أمس، حول التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية والاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن تأكيدات الرئيس أن "أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف" ، مؤكدا ثقته وثقة الشعب المصرى المطلقة فى قدرة الرئيس السيسى وقواتنا المسلحة على حماية أمننا القومي وأنه لا تهاون ولا تفريط فى ذلك.

رحب ناجى الشهابى بالمجهودات التى بذلتها الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطيني، منوها بالاتصالات التى أجراها الرئيس السيسى بنفسه مع رؤساء دول العالم؛ لوقف المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين موضحا أنها أكدت دور مصر القيادي والمحوري في محيطها العربى.

ودعا رئيس حزب الجيل الشعب المصرى بانتخاب الرئيس السيسى لفترة جديدة مؤكدا أن التحديات التى تواجهها مصر والأمة العربية والقضية الفلسطينية تستلزم علينا جميعا ان نعيد انتخابه رئيسا قويا يخشاه كل الأعداء.

تحدث فى المؤتمر كل من لواء طبيب حمدى عبد اللطيف الأمين للحزب والمهندس عبد الصمد سليمان نائب رئيس حزب الجيل ود احمد محسن أمين التنظيم ود حسن هجرس عضو اللجنة العليا وأمين الدقهلية وانور محمد عضو اللجنة العليا.

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