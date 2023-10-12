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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يحسم موقفه من العودة لبرشلونة.. تفاصيل

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، من إمكانية العودة إلى برشلونة أو الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي على سبيل الإعارة.

ولن يخوض فريق إنتر ميامي أي مباراة رسمية حتى شهر فبراير المقبل، بعد فشله في التأهل إلى التصفيات النهائية من مسابقة الدوري الأمريكي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "ميسي لا يفكر في أي خطوة على سبيل الإعارة رغم ارتباط اسمه ببرشلونة والأندية السعودية".

وأضاف: "ميسي يضع تركيزه الكامل مع إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين".

يذكر أن ميسي انضم إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي خلال الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي برشلونة إنتر ميامي الدوري السعودي ليونيل ميسي

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