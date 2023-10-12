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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل انطلاق مهرجان الهجن.. فودة يتابع اللمسات النهائية في قرية التراث البدوية

القرية التراثية بشرم
القرية التراثية بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية، اليوم، تفقد فيها آخر المستجدات الخاصة بأعمال الإنشاء للقرية التراثية بمنطقة الهجن، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية وعدد 2 قاعة عرض، مخازن مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ولفت المحافظ الي أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

وفي نفس السياق قام المحافظ بتفقد الوحدة البيطرية للهجن وحرص علي الاطمئنان علي جاهزيتها لمهرجان الهجن.

يشار الى انه سيتم اطلاق فعاليات مهرجان الهجن والتراث في الفترة من 20 الى 22 أكتوبر الجاري بمشاركة كافة المحافظات بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ،و اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، وعدد من القيادات التنفيذية، وكان بانتظاره في موقع العمل ممثلو الشركات المنفذة والجهات المشرفة على التنفيذ.

جنوب سيناء مهرجان الهجن تطوير قرية التراث بشرم الشيخ اللواء خالد فودة

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