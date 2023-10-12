النائبة غادة الضبع تثمن جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية

ثمنت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب بشدة جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وإعداد كافة المساعدات بتكاتف من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والمساعي المصرية لعمل ممر آمن لمساعدة الفلسطينين.

وأعلنت في تصريحات لها عن تأييدها جهود وقف القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإعطاء الفرصة للجهود الدبلوماسية في أن تأخذ مسارها البناء.

ولفتت إلى أنه لازال استهداف قوات الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين العزل في غزة مستمر في ظل تجاهل تطبيق القانون الدولي وعدم قدرة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل ووضع حد للانتهاكات والاعتداءات المستمرة في حق الشعب الفلسطيني.

وأضافت :"لقد سلب تعنت الحكومة الإسرائيلية المتواصل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وانتهاك حقوقه المشروعة لعقود طويلة، ولا زال يفعل ذلك بشكل وحشي بالقصف المستمر للمنازل والمساجد في غزة، بدون أي اعتبارات انسانية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء وعدم دخول الادوية للقطاع فأصبح حق الدفاع عن النفس، والمشروع دولياً، يُمثل اعتداء علي دولة الاحتلال، وكأن الموازين انقلبت وأصبحت مطالبة الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة وكأنها اعتداءات ".