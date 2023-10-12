دائما القدس عربية.. نجوم جدد يعلنون تضامنهم مع القضية الفلسطينية

لازال العديد من نجوم الفن يعلنون تأيدهم للقضية الفلسطينية وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني بعد تعرضهم لهجمات قوية من الجيش الإسرائيلي.



ومن النجوم الذين أعلنوا تأيدهم للقضية الفلسطينية الفنان محمد عادل إمام الذى حرص على نشر العلم الفلسطيني عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: اللهم احفظ فلسطين وشعبها.



كما أعلنت أيضا كندة علوش تضامنها مع الشعب الفلسطيني عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام وكتبت قائلة: اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين. نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها.

أما الفنان محمد رضوان قام بنشر صورة للعلم الفلسطيني أيضا عبر صفحته الرسمية وكتب قائلا: تضامنا مع فلسطين.





كما أعلن أكرم حسني تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونشر صورة لفلسطين وعلق قائلا: هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية.



وأعلنت أيضا ملك أحمد زاهر تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينة.

ونشر أوس أوس، فيديو لمطربة فلسطينية صغيرة بالسن وهي تغني أغنية عطونا الطفولة وكتبت قائلا: عطونا الطفوله يارب الرحمه باطفالنا واهلنا.



أما المطرب هاني شاكر فقام بنشر صورة له وهو يرتدي العلم الفلسطيني فى إحدي حفلاته وعلق عليها قائلا: خالص العزاء الي الشعب الفلسطيني الحبيب في شهداء غزة الاحرار وخالص التمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين، وقلوبنا مع المناضلين في فلسطين، ودائماً القدس عربية.



كما أعلنت حورية فرغلي تضامنها مع الشعب الفلسطيني من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتبت قائلا: قلبي مع شعب فلسطين الحبيب يارب ينصركم.

أما الفنان محمد هنيدي فقام بتدعيم القضية الفلسطينية مجددا وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:الحرب الإعلامية والتضامن وانك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في اهالي غزة .. لا يقل اهمية عن اي نضال حقيقي ... العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالاخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له .

وأضاف: اكتر حاجة بيخاف منها العدو .. انه يظهر على حقيقته قدام العالم .. عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزء بيهم مهمين جدا جدا جدا .. الكلمة مهمة جدا جدا .. في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة .. ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة.