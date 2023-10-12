عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دائما القدس عربية.. نجوم جدد يعلنون تضامنهم مع القضية الفلسطينية

العلم الفلسطيني
العلم الفلسطيني

لازال العديد من نجوم الفن يعلنون تأيدهم للقضية الفلسطينية وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني بعد تعرضهم لهجمات قوية من الجيش الإسرائيلي.
 

ومن النجوم الذين أعلنوا تأيدهم للقضية الفلسطينية الفنان محمد عادل إمام الذى حرص على نشر العلم الفلسطيني عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: اللهم احفظ فلسطين وشعبها.

كما أعلنت أيضا كندة علوش تضامنها مع الشعب الفلسطيني عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام وكتبت قائلة: اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين. نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها.

 

أما الفنان محمد رضوان قام بنشر صورة للعلم الفلسطيني أيضا عبر صفحته الرسمية وكتب قائلا: تضامنا مع فلسطين.

 

كما أعلن أكرم حسني تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونشر صورة لفلسطين وعلق قائلا: هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية.
 

وأعلنت أيضا ملك أحمد زاهر تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينة.

 

ونشر أوس أوس، فيديو لمطربة فلسطينية صغيرة بالسن وهي تغني أغنية عطونا الطفولة وكتبت قائلا: عطونا الطفوله يارب الرحمه باطفالنا واهلنا.
 

أما المطرب هاني شاكر فقام بنشر صورة له وهو يرتدي العلم الفلسطيني فى إحدي حفلاته وعلق عليها قائلا: خالص العزاء الي الشعب الفلسطيني الحبيب في شهداء غزة الاحرار وخالص التمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين، وقلوبنا مع المناضلين في فلسطين، ودائماً القدس عربية.
 

كما أعلنت حورية فرغلي تضامنها مع الشعب الفلسطيني من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتبت قائلا: قلبي مع شعب فلسطين الحبيب يارب ينصركم.

 

أما الفنان محمد هنيدي فقام بتدعيم القضية الفلسطينية مجددا وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:الحرب الإعلامية والتضامن وانك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في اهالي غزة .. لا يقل اهمية عن اي نضال حقيقي ... العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالاخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له .

وأضاف:  اكتر حاجة بيخاف منها العدو .. انه يظهر على حقيقته قدام العالم .. عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزء بيهم مهمين جدا جدا جدا .. الكلمة مهمة جدا جدا .. في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة .. ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة.

نجوم الفن يعلنون تأيدهم للقضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني محمد عادل امام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أول صور من كواليس تصوير بقينا اتنين لشريف منير

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

برنامج لصناع المحتوى ومسلسلات .. إنرجي تكشف عن خطتها الجديدة

فراس سعيد يجهّز مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره

أحمد سعد ورامي صبري.. تعرف على قائمة الحفلات المؤجلة تضامنا مع فلسطين

بعد زفافه.. تعرف على أول حفل لتامر عاشور فى أبو ظبي

بدء تصوير مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير ورانيا يوسف

22 ديسمبر.. كاظم الساهر يعود لأوبرا دبي وهذه قائمة أسعار تذاكر الحفل

ترشيحاتنا

وظائف خالية للشباب في وزارتين.. الحق قدم

قرعة كأس أمم إفريقيا 2023.. مصر تواجه غانا.. السنغال في مجموعة الموت

مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2023.. الفراعنة يصطدمون بغانا

تفاقم الوضع في إسرائيل.. منظمة التجارة العالمية تحذر من كارثة كبيرة

الخارجية الأمريكية: القيادة المصرية تتخذ المناسب تجاه الأحداث بين إسرائيل وغزة

مخدة ومخبر بملابس حريمي..كيف مثل المتهم بإنهاء حياة زوجته جريمته أمام النيابة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تشتريه.. شاهد أشكال السمك السام المباع بالأسواق

أحلى من العروسة .. والدة زوجة تامر عاشور تشعل السوشيال ميديا بجمالها

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ