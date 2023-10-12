شيك وبأقل التكاليف.. أفضل طرق لتغيير ديكور منزلك

تبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق لتغيير ديكور المنزل من وقت لآخر، ولكن قد يكون ذلك باهظ الثمن، خاصةً إذا كان المنزل كبيرًا أو إذا كان الشخص يرغب في تغيير الكثير من العناصر.

تقول مريم المنصوري خبيرة الديكور، إن هناك العديد من الطرق لتغيير الديكور المنزلي بأقل التكاليف، وذلك عن طريق إضافة بعض القطع البسيطة التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

مبخرة كريستال

وأشارت مريم المنصوري إلى أن المبخرة الكريستال تعد من القطع الديكورية المميزة التي يمكن أن تضفي لمسة أنيقة على أي غرفة، ويمكن العثور على المبخرات الكريستال بأسعار معقولة، كما أنها متوفرة بأشكال وأحجام مختلفة.

وأكدت مريم المنصوري أن المبخرة الكريستال تعمل على نشر رائحة طيبة في المنزل، كما أنها يمكن أن تستخدم أيضًا لإضافة بعض الضوء الخافت إلى الغرفة.

الأشياء القيمة

ولفتت إلى أنه لا يجب أن تكون القطع الديكورية باهظة الثمن لتكون قيمة، فهناك العديد من الأشياء التي يمكن استخدامها كقطع ديكور، مثل الصور العائلية، والتحف، واللوحات الفنية.

وأضافت مريم المنصوري، أنه إذا كان الشخص يمتلك بعض الأشياء القيمة في المنزل، فيمكنه إعادة استخدامها كقطع ديكور. فمثلًا، يمكن تعليق الصور العائلية على الجدران، أو وضع التحف على الطاولات، أو تعليق اللوحات الفنية على الحائط.

أفكار أخرى لتغيير الديكور المنزلي بأقل التكاليف

وأوضحت مريم المنصوري أنه بالإضافة إلى المبخرة الكريستال والأشياء القيمة، هناك العديد من الأفكار الأخرى لتغيير الديكور المنزلي بأقل التكاليف، مثل:

* تغيير الإضاءة: يمكن أن يؤدي تغيير الإضاءة إلى تغيير مظهر الغرفة تمامًا. فمثلًا، يمكن تركيب مصابيح جديدة، أو إضافة شموع أو فوانيس.

* تغيير الأثاث: يمكن تغيير مظهر الغرفة عن طريق إعادة ترتيب الأثاث، أو إضافة قطع أثاث جديدة، أو طلاء الأثاث القديم.

كريستال مريم المنصوري

كريستال

مريم المنصوري



* إضافة لمسات شخصية: يمكن إضافة لمسات شخصية إلى الديكور المنزلي عن طريق إضافة النباتات، أو اللوحات الفنية، أو الوسائد، أو المفروشات الأخرى.

وأخيرًا، فإن أهم شيء عند تغيير الديكور المنزلي هو اختيار القطع التي تعكس شخصية صاحب المنزل وتجعله يشعر بالراحة في منزله.