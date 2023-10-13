مكنتش فاهمة.. كارول سماحة تكشف عن تعرضها للتحرش مرتين

كشفت الفنانة كارول سماحة عن تعرضها لواقعتي تحرش مرتين في حياتها، وهي في السنة السابعة والحادية عشر، وكانت في البداية غير متفهمة للأمر، ولكن في المرة الثانية دفعتها غريزتها للشعور بما يحدث.

وقالت كارول سماحة في تصريحات تلفزيونية، إنها في المرة الثانية تفهمت الأمر، وكان الشخص قريب منها ومن عائلتها، ولامته على فعلته، وهددته بفضح أمره.

وأشارت كارول سماحة، إلى أنها قررت ألا تخبر أسرتها بسبب العلاقة العائلية مع هذا الشخص، لكنها هددته بفضحه حال تكرار الأمر، وأصبح يتردد على منزلها بالهدايا لكسب ودها.

وكشفت أنها أخبرت شقيقتها عندما كان عمرها 18 عاما، وانصدم لما حدث، ونصحت أي شخص يتعرض لنفس الموقف أن يخبر المحيطين به على الفور حتى لا يتحمل هذا الأمر بمفرده.

وأوضحت كارول سماحة أن هذا الأمر الكبير الذي حدث معها في عمر قصيرة، ساهم في دعم وقوة شخصيتها، ولكنها كانت تتعرض لصدمة لفترة طويلة أثناء مراهقتها، مشيرة إلى أنها أخبرت والدتها عندما وصل عمرها 28 عاما.

كشفت الفنانة كارول سماحة عن توقيت اعتزالها الغناء تماما وابتعادها عن الساحة الفنية والذى يلجأ إليه أى فنان.

وقالت كارول سماحة خلال لقائها في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب والمذاع عبر شاشة "تلفزيون دبي": أن الفنان يكون خالدا بأعماله إذا كانت أعماله أثرت في مشاعر الناس ولها وزن، وبذلك يمكنه أن يعيش في ذاكرة الناس، والمجتمع.

أوضحت كارول سماحة : أن الفنان لا يمكنه أن يظل على القمة دائما فهناك نجاحات وإخفاقات، لافتة: "بس لما جسم الفنان بيقول له أنا تعبت، إن كان صحيا أو الصوت أو صحة الصوت كمان هنا بيترك الذكرى الأخيرة وهو على القمة، وهنا بيكون الفنان ذكي أنه يرتاح".