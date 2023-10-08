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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارول سماحة تكشف عن موعد اعتزالها الغناء

كارول سماحة
كارول سماحة

كشفت الفنانة كارول سماحة عن توقيت اعتزالها الغناء تماما وابتعادها عن الساحة الفنية والذى يلجأ إليه أى فنان.

وقالت كارول سماحة خلال لقائها في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب والمذاع عبر شاشة "تلفزيون دبي": أن الفنان يكون خالدا بأعماله إذا كانت أعماله أثرت في مشاعر الناس ولها وزن، وبذلك يمكنه أن يعيش في ذاكرة الناس، والمجتمع.

أوضحت كارول سماحة : أن الفنان لا يمكنه أن يظل على القمة دائما فهناك نجاحات وإخفاقات، لافتة: "بس لما جسم الفنان بيقول له أنا تعبت، إن كان صحيا أو الصوت أو صحة الصوت كمان هنا بيترك الذكرى الأخيرة وهو على القمة، وهنا بيكون الفنان ذكي أنه يرتاح".

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كارول سماحة 

وأضافت كارول سماحة : "كل مرة بطلع على المسرح بقول يا رب لسه عندي كام مرة هطلع فيها على المسرح، لما بطلع على المسرح لو تعبانة أو متعصبة بنسى كل ده، المسرح شغفي، المسرح حب وعشق، وأحلي لحظة بشغلي، وأنا دايما بقول طالما صوتي صحته منيحة أنا مستمرة".

وكشفت كارول سماحة فى وقت سابق عن أنها تجهز أعمال جديدة تحت اسم "سنجل مصري" سيتم طرحها بعد الصيف، إذ أنها تأخرت في طرح هذا الألبوم بسبب رغبتها في اختيار الأغاني المناسبة، وستكون مفاجأة بالنسبة للجماهير، "عندي وقت كبير مع الأمومة أني أكتب الأغاني، وحياتي بعد الأمومة أصبحت أعمق، وفيها سلام أكبر، وأصبحت قادرة أعمل توازن بين الأمومة وبين الفن". 

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