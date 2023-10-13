مباحثات جزائرية - أمريكية حول آفاق التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

بحث الوفدان الجزائري والأمريكي المشاركان في أعمال الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين آفاق التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والولايات المتحدة، قد سمح للجانبين بتقييم شراكتهما وبحث أفاق تعميقها.



وأضاف البيان أن الوفد الجزائري الذي يضم عدة قطاعات اقتصادية بقيادة الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، قد أجرى محادثات معمقة مع ممثلي العديد من الإدارات الأمريكية، وذلك في عدد من المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.



وبحسب البيان، أجرى مقرمان على هامش هذه الدورة محادثات مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى, باربرا ليف.