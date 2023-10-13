بيان عاجل من كوريا الشمالية بشأن إدعاءات تسليحها لـ حماس لمحاربة إسرائيل

نفت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، استخدام حركة المقاومة الفلسطينية حماس لأسلحتها في الهجوم على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال كوريا الشمالية في بيان وفقا لوكالة الأنباء الرسمية لها، إن ما ورد في بعض التقارير الإعلامية الغربية هو محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل اللوم في الصراع عنها إلى دولة ثالثة.

ووصفت كوريا الشمالية في بيانها ما تناولته التقارير الصحفية عن استخدام أسلحتها في الهجمات على إسرائيل، بأنها "شائعة كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وأضافت أنها ليست سوى محاولة لإلقاء اللوم في أزمة الشرق الأوسط الناجمة عن سياسة الهيمنة الخاطئة للولايات المتحدة على دولة ثالثة، وبالتالي تجنب الانتقادات الدولية التي تركز على إمبراطورية الشر.

وفي وقت سابق، حملت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في قطاع غزة، وذلك في أول تعليق على الاشتباكات الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.