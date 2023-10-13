أخلوا المدينة فورًا .. تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، تحذيرًا عاجلاً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

وأضاف: "لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج"، مضيفًا: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية".

ومنذ قليل، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسؤول بحركة حماس الفلسطينية قوله إن طلب إسرائيل رسميًا من الأمم المتحدة نقل سكان شمالي غزة إلى جنوبها، هو دعاية زائفة.

وقال المسؤول: "ندعو المواطنين في غزة لعدم الانسياق وراء التحذيرات الإسرائيلية الدعائية والمضللة".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الأممية أن كل الفلسطينيين الموجودين في شمال وادي غزة يجب أن يغادروا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وشدد المتحدث على أن الأمم المتحدة تناشد بقوة لإلغاء أي أمر كهذا لتجنب "وضع كارثي".

وتابع دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضاً على جميع موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.